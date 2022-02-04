Россия привезла в Беларусь ЗРК, а у восточных границ Украины провела учения с ПВО

Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" из Восточного военного округа РФ прибыл на полигон в Брестской области Беларуси, в то же время в Воронежской области России прошли учения для авиации и противовоздушной обороны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Детали: Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа РФ, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на полигон в Брестской области Беларуси.

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Подразделения ПВО совершили "марш комбинированным способом" на более 9000 км из пункта постоянной дислокации, расположенного в Хабаровском крае.

Россияне проводят маскировку и готовят технику к "заступлению на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России".

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Тем временем, в Воронежской области РФ, которая примыкает к восточной границе Украины, военнослужащие Западного военного округа России провели двусторонние тактические учения войск противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации.

К учению по отражению налета авиации было привлечено свыше 500 военнослужащих, более 40 единиц вооружения и техники.

А расчеты зенитных ракетных систем С-300ПМ2 "Фаворит" отразили массированный ракетный удар условного противника. Налет условного противника имитировали самолеты Су-34, Су-30СМ и МиГ-31.

Тут задействовали 80 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники, а также комплексы ПВО С-300.