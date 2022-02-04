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Сирены и громкоговорители: в мэрии Киева рассказали о действиях в чрезвычайной ситуации

Пятница, 4 февраля 2022, 11:43

В случае чрезвычайной ситуации для привлечения внимания населения будут включать сирены и громкоговорители на автомобилях.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на ответ департамента муниципальной безопасности КГГА

Дословно: "Сирены означают сигнал гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Услышав такой сигнал, нужно немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушать сообщения".

Детали: Также оповещение и информирование населения о дальнейших действиях будут осуществлять  оснащенные громкоговорителями автомобили.

В КГГА проинструктировали: "Выслушав сообщения, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями".

Сообщение будет содержать: информацию о чрезвычайной ситуации, месте и времени возникновения чрезвычайной ситуации, территории (районы, массивы, улицы, дома и т.д.), которая попадает в зоны поражения, порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации и т.д.

Главная задача всех служб в чрезвычайной ситуации – уберечь и защитить как можно больше людей.

На сегодняшний день районные госадминистрации в Киеве предусматривают использование более 500 убежищ и 4500 объектов двойного назначения, в частности, 47 подземных помещений метрополитена, 272 подземных перехода, 409 подземных автопаркингов и т.д.

Общая вместительность защитных сооружений – порядка 2 миллионов 8 тысяч человек.

Темы: Киевчрезвычайное происшествиевойна


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