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В Кремле прокомментировали идею о встрече Зеленского и Путина при посредничестве Турции

Пятница, 4 февраля 2022, 12:44

В Кремле не исключают идеи о потенциальных переговорах президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина на территории Турции, но в настоящее время это гипотетическая возможность.

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда".

"Что касается инициативы организации на территории Турции встречи Путина и Зеленского - здесь пока нет понимания, потому и практических разговоров на эту тему тоже нет... Никто не исключает этого, президент говорит, что ради дела готов встречаться с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе, что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет", – сказал Песков.

Он также заявил, что Москва не против проведения встречи лидеров в Нормандском формате, но этому, мол, препятствует позиция Украины.

"Мы удовлетворены тем, что идет процесс консультаций на двусторонней основе, прошла долгожданная очередная встреча политических советников… Но когда из Киева сначала идут заявления, что выполнение "Минска" будет означать развал Украины, а затем заявление МИД, что выполнение Минских договоренностей на условиях России невозможно – очень трудно говорить о каких-то встречах на самом высоком уровне", – прокомментировал Песков.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал посредничество для переговоров между Украиной и Россией и повторил это предложение во время визита в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил ему благодарность за эту инициативу.

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