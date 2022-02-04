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Судья-взяточник получил 5,5 лет тюрьмы с конфискацией

Пятница, 4 февраля 2022, 13:08
Судья-взяточник получил 5,5 лет тюрьмы с конфискацией
Игорь Минаев. коллаж издания "Слово и дело"

Судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Игорь Минаев получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы за взятку.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура и ЦПК в Telegram, пресс-центр ВАКС

Детали: Решение вынесла 4 февраля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда в составе Виктора Маслова, Леси Федорак и Игоря Строгого.

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Суд признал Минаева виновным и постановил также конфисковать имущество судьи. Минаев не сможет занимать должность судьи в течение 3-х лет после отбытия срока наказания.

По данным следствия, в 2017 году Минаев получил взятку в размере 6 тысяч гривен за обещание не привлечь к ответственности и закрыть дело в отношении водителя, управлявшего авто пьяным.

Приговор ВАКС вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

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Пресс-центр ВАКС уточняет также, что суд также применил к обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 744 300 грн с возложением на него обязанностей: прибывать в суд по каждому его вызову; не оставлять Славянск Донецкой области без разрешения суда; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля.

Срок действия указанных обязанностей – до 04.04.2022 включительно, но не позднее дня вступления приговора в законную силу.

Украинская правда
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