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Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса

Пятница, 4 февраля 2022, 21:38
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
gettyimages

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о расширении или не расширении Альянса касается исключительно права суверенных государств выбирать собственный путь, по которому двигаться.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в эфире канала MSNBC, комментируя требование России и Китая по поводу не расширения Альянса.

"Это не о расширении НАТО, это о праве каждой суверенной нации выбирать свой путь, хочет она принадлежать к НАТО или нет. НАТО уважает эти свободные суверенные решения и НАТО никогда не принуждала ни одну страну к нашему Альянсу, но многие страны из-за демократического процесса решили, что они хотят быть частью НАТО", - заявил Столтенберг.

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Он подчеркнул, что расширение НАТО в последние десятилетия стало большой историей успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к Альянсу, количество членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это было распространением демократии и свободы в Европе", - сказал генсек.

"Поэтому речь идет об уважении к независимому выбору независимых стран не возвращаться в эпоху сфер интересов, когда крупные государства решали, что другие могут делать или не могут" - подчеркнул он.

Как сообщалось, Китай поддержал требования России о так называемых "гарантиях безопасности" от Запада в совместном заявлении, обнародованном после встречи лидеров в Пекине.

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Темы: НАТОКитайРосcия
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