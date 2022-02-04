Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на экстренном заседании в пятницу вечером ввела ограничительные меры, направленные на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка: "На сегодня в связи с профицитом, неожиданным или ожиданным, в связи с включением 15 атомных блоков начали осуществляться действия на рынке, которые мы не можем приветствовать.

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Кто-то может называть это злоупотреблением. Возможно, это сильное слово, но тот факт, что внутрисуточный рынок (ВСР) у нас по объемам уже сравнивается с рынком "на сутки вперед" (РСВ), это точно нездоровая ситуация.

Поэтому мы приняли решение отрегулировать ее".

Детали: Соответствующие изменения внесены в карантинное постановление №766 от 8 апреля 2020 года.

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Таким образом, комиссия временно (до 28 февраля) установила минимальное ценовое ограничение на ВСР на уровне 10% от цены РСВ, начинающее действовать с завтрашнего дня (5 февраля) на послезавтра.

Кроме того, комиссия вернулась к алгоритму расчета платы за небалансы на уровне 115% от цены РСВ.

Согласно ее решению, при наличии профицита системы в ОЭС, администратор расчетов при списании средств за небалансы применяет цену платежа за негативный небаланс на уровне 115% цены РСВ.

"Причина – видим рост размера балансирующего рынка, что является нездоровым, и поэтому увеличиваем ответственность. Пока с 5% до 15%, но дальше будем принимать решение в зависимости от ситуации", – пояснил Тарасюк, указав, что эта норма вступает в действие с воскресенья, 6 февраля.

Следующим шагом НКРЭКУ стало внедрение практики проверки происхождения объемов продажи э/э на сутки поставок в заявках на продажу участников РСВ/ВСР, вступает в силу с понедельника, 7 февраля.

"Это продолжение нашей политики борьбы с торговлей воздухом. Мы даем такое право "Оператору рынка". Призываем всех участников сотрудничать между собой и с нами", – отметил глава комиссии.

Напомним: Системный оператор обратился в Кабмин, Минэнерго, НКРЭКП, СНБО, СБУ и Минфин с просьбой посодействовать в решении вопроса погашения долга "Д.Трейдинг" в 1,037 млрд гривен перед "Укрэнерго". В "Д.Трейдинг" считают механизм платы за передачу электроэнергии при экспорте незаконным.