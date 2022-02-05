Нацгвардия провела масштабные учения – отработали действия на случай нападения

4 февраля в городе Припять состоялись совместные тактико-специальные учения подразделений Министерства внутренних дел Украины.

Источник: сообщение Северного Киевского теруправления Нацгвардии

Детали: Отмечается, что среди присутствующих на учениях были послы иностранных государств и представители стран-партнеров.

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Гвардейцы, полицейские и спасатели отработали слаженность действий при выполнении задач по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидацию их последствий.

По сценарию учений населенный пункт "Припять" находится на линии столкновения с противником. Подразделения Национальной гвардии совместно с НПУ и ГСЧС выполнили боевые задания по обороне города.

Дословно: "После проведения воздушной разведки и уничтожения группами снайперов наиболее важных целей противника военнослужащие отдельного отряда специального назначения Нацгвардии приступили к освобождению здания от противника и уничтожили диверсионно-разведывательную группу.

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Завершающим этапом учений было предоставление первой медицинской помощи, эвакуация раненых и очистка населенного пункта от минно-взрывных устройств и ликвидация последствий боевых действий".

Фото НГУ

Прямая речь министра внутренних дел Дениса Монастырского: "Все подразделения хорошо показали свою работу и обучение. Цель учений была достигнута. Наши защитники готовы защищать государство".