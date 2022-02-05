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Усиление восточного фланга НАТО: в Польшу начали прибывать военные США

Суббота, 5 февраля 2022, 12:06
Усиление восточного фланга НАТО: в Польшу начали прибывать военные США
Американские военные, фото Getty Images

Первая группа американских военных, отправленных США для усиления восточного фланга НАТО на фоне наращивания российских войск у границ Украины, прибыла в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство PAP.

В субботу на аэродром Ясенка близ Жешува приземлился небольшой самолет с первыми американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше.

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Это первая партия из 1700 военных США, которые должны прибыть в Европу для укрепления восточного фланга НАТО по решению президента Джо Байдена.

В субботу утром спикер 18-й механизированной дивизии майор Пшемислав Липчинский сообщил, что в Ясенке в субботу ожидают два самолета с американскими солдатами. Второй, значительно больший транспорт, должен был прибыть в обед, однако, по словам Липчинского, этот рейс был отложен американской стороной.

На прибытие большего количества американских военных в Польше ожидают в воскресенье.

В среду Пентагон объявил о временном увеличении количества американских войск в Европе с целью усиления восточного фланга НАТО из-за концентрации российских войск на украинской границе.

2 тысячи солдат отправят в Польшу и Германию, 1700 из них отправятся в Польшу. Около 1000 будет переведено из Германии в Румынию.

В МИД РФ назвали "деструктивным шагом" решение США перебросить в Европу дополнительные несколько тысяч военных, заявив, что это усиливает напряжение.

Темы: НАТОПольшаСША
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