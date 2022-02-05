Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Усиление восточного фланга НАТО: в Польшу начали прибывать военные США

Суббота, 5 февраля 2022, 13:06
Американские военные, фото Getty Images

Первая группа американских военных, отправленных США для усиления восточного фланга НАТО на фоне наращивания российских войск у границ Украины, прибыла в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство PAP.

В субботу на аэродром Ясенка близ Жешува приземлился небольшой самолет с первыми американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше.

Это первая партия из 1700 военных США, которые должны прибыть в Европу для укрепления восточного фланга НАТО по решению президента Джо Байдена.

В субботу утром спикер 18-й механизированной дивизии майор Пшемислав Липчинский сообщил, что в Ясенке в субботу ожидают два самолета с американскими солдатами. Второй, значительно больший транспорт, должен был прибыть в обед, однако, по словам Липчинского, этот рейс был отложен американской стороной.

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

На прибытие большего количества американских военных в Польше ожидают в воскресенье.

В среду Пентагон объявил о временном увеличении количества американских войск в Европе с целью усиления восточного фланга НАТО из-за концентрации российских войск на украинской границе.

2 тысячи солдат отправят в Польшу и Германию, 1700 из них отправятся в Польшу. Около 1000 будет переведено из Германии в Румынию.

В МИД РФ назвали "деструктивным шагом" решение США перебросить в Европу дополнительные несколько тысяч военных, заявив, что это усиливает напряжение.

Темы: НАТОПольшаСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ

"Спрятался в камыши под берегом и заснул". УП публикует показания судьи Чауса о побеге из плена

Янтарекопатели с топорами против СБУшников с пистолетами: ДБР расследует стычку на Ровенщине

Суд отклонил апелляцию Порошенко и оставил ему обязательство

У Ярославского отчитались, почему он улетел из Украины

Все новости...
НАТО
Британия отправит в Эстонию более 800 военных
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
Китай поддержал Путина по поводу "гарантий нерасширения НАТО"
Последние новости
22:08
Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian
21:57
Посольства ещё восьми стран призвали граждан "немедленно выехать" из Украины, Израиль объявил эвакуацию
21:51
Общественным транспортом пользуется почти вдвое меньше киевлян, чем в 2017 году
21:17
США, Канада и ЕС подтвердили планы жестких санкций в случае вторжения РФ в Украину
21:10
Политическим партиям было выделено почти 200 миллионов: кому ничего не досталось
20:58
США намеренно создают "апокалиптический" образ вокруг российского вторжения – CNN
20:49
После закрытия канала "НАШ" Мураев пригрозил Зеленскому и анонсировал протест
20:37
В Twitter произошел масштабный сбой
20:19
У Кличко посчитали общее количество автомобилей в Киеве
20:05
Данилов назвал "чепухой" слова о военном возвращении Донбасса
Все новости...