Елизавета II одобрила, чтобы жена принца Чарльза была "королевой", когда он станет королем

Британская королева Елизавета II заявила, что хочет, чтобы Камилла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуольская, была известна как королева-консорт, когда ее муж принц Чарльз станет королем.

Источник: послание королевы, посвященное 70-летию ее правления, цитируемое BBC

Детали: BBC пишет, что заявление королевы прокладывает путь к тому, чтобы в будущем Камилла была известнакак королева Камилла.

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Елизавета II сказала, что она "искренне желает", чтобы Камилла носила этот титул.

Представитель Clarence House сказал, что принц Уэльский и герцогиня Корнуольская были "тронуты и удостоены чести".

"Королева-консорт" относится к супруге правящего короля.

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Камилла автоматически стала бы королевой, если бы Чарльз был королем, но из-за неуверенности в общественном мнении было предположение, что это может быть не так. Чарльз и Камилла были разведены, когда обручились в 2005 году. Во время их брака официальное намерение заключалось в том, чтобы Камилла была известна как принцесса-консорт. Но планы на ее титул в последние годы стали более туманными.