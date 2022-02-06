Елизавета II одобрила, чтобы жена принца Чарльза была "королевой", когда он станет королем
Британская королева Елизавета II заявила, что хочет, чтобы Камилла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуольская, была известна как королева-консорт, когда ее муж принц Чарльз станет королем.
Источник: послание королевы, посвященное 70-летию ее правления, цитируемое BBC
Детали: BBC пишет, что заявление королевы прокладывает путь к тому, чтобы в будущем Камилла была известнакак королева Камилла.
Елизавета II сказала, что она "искренне желает", чтобы Камилла носила этот титул.
Представитель Clarence House сказал, что принц Уэльский и герцогиня Корнуольская были "тронуты и удостоены чести".
"Королева-консорт" относится к супруге правящего короля.
Камилла автоматически стала бы королевой, если бы Чарльз был королем, но из-за неуверенности в общественном мнении было предположение, что это может быть не так. Чарльз и Камилла были разведены, когда обручились в 2005 году. Во время их брака официальное намерение заключалось в том, чтобы Камилла была известна как принцесса-консорт. Но планы на ее титул в последние годы стали более туманными.