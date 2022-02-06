Украина — на 5 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19

За сутки 4 февраля в мире обнаружили 2 219 541 COVID-случай.

Источник: Worldometers

Детали: В частности во Франции - 214 542 больных, в России - 177 282, в Германии - 166 620.

Кроме того, в Бразилии – 154 240 заражений, в США – 105 022.

Украина, где 42,533 случая, на 12-м месте в мире между Польшей и Португалией. В Европе, Украина на 7 месте.

8 326 человек в мире скончались от вируса в сутки. По этому показателю Украина (185 смертей) на 12 месте в мире и 5 в Европе.

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Напомним: 4 февраля в Украине с коронавирусом было госпитализировано 3 918 больных, одновременно выздоровели 9 628 украинцев.