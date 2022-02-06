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Лидер немецкой ХДС допустил совместные европейские поставки оружия в Украину

Воскресенье, 6 февраля 2022, 13:16
Фридрих Мерц, фото Photothek/Getty Images

Глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц допустил возможность совместных поставок оборонительного оружия в Украину, при этом исключив поставки только со стороны Германии.

Об этом он сказал в интервью Bild, пишет "Европейская правда".

"О поставках оружия только из Германии не может быть и речи. Но, на мой взгляд, возможна совместная европейская поставка оборонительного оружия в Украину. Это то, что Роберт Хабек (вице-канцлер и сопредседатель "Зеленых", - ред.) правильно сказал в прошлом году", - сказал Мерц.

При этом он не исключил ужесточения санкций против РФ в случае новых военных действий против РФ.

"Мы должны быть в состоянии себе это позволить. Мир важнее процветания. Поэтому все варианты рассматриваются", - сказала Мерц.

Мерц, партия которого находится в оппозиции, раскритиковал канцлера Олафа Шольца относительно его позиции по Украине.

"В такой ситуации канцлер должен ездить на переговоры и сам приглашать стороны, он должен вырабатывать европейскую позицию. Великий образец для подражания Шольца Гельмут Шмидт давно уже был бы в Вашингтоне и Москве на переговорах. Ничего подобного нет у Олафа Шольца. При нем на посту канцлера Германии явно нравится ее роль аутсайдера, скептика и препятствия на пути европейской стратегии", - сказал он.

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Отметим, что Шольц 7 февраля еде в Вашингтон, а 14-15 февраля посетит с визитом Киев и Москву.

Читайте также о том, кто и как убеждает Германию снять запрет на продажу оружия Украине, в статье Немецкое оружие для Киева: как СМИ заставляют Берлин менять политику по отношению к Украине

Темы: оружиеГерманияУкраина


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