Мужчина бросил молоток в окно Верховной Рады

В Киеве полицейские задержали мужчину, который повредил окно здания Верховной Рады.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна – молоток и бросил им в окно.

Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя".

Детали: Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. С задержанным общаются следователи.