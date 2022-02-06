Мужчина бросил молоток в окно Верховной Рады
Воскресенье, 6 февраля 2022, 15:11
В Киеве полицейские задержали мужчину, который повредил окно здания Верховной Рады.
Источник: Нацполиция
Дословно: "Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна – молоток и бросил им в окно.
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Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя".
Детали: Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. С задержанным общаются следователи.
Украинская правда