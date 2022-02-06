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В Польшу прибыли основные силы контингента США для усиления восточного фланга НАТО

Воскресенье, 6 февраля 2022, 19:38
американские военные, ФОТО GETTY IMAGES

В Польшу прибыли американские солдаты из 82-й воздушно-десантной дивизии США, направленные в рамках усилия НАТО по укреплению обороны восточных союзников.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24, пишет "Европейская правда".

В аэропорту под Жешувом в воскресенье приземлился самолет Boeing C-17 Globemaster III с военнослужащими США, вылетевший с авиабазы Дувр в штате Делавэр

Министр обороны Польщи Мариуш Блащак заявил на брифинге, что это первая группа американских солдат из элитного подразделения.

"Эти солдаты хорошо известны солдатам Войска Польского. Они много раз тренировались вместе. Они не раз принимали участие в миссиях", - сказал он.

Пентагон ранее заявил, что около 1700 военнослужащих, в основном из 82-й воздушно-десантной дивизии, будут переброшены в Польшу.

Блащак сказал, что это лучший ответ на угрозы, которые затрагивают восточный фланг НАТО. Он добавил, что это также доказывает, что к союзническим обязанностям относятся очень серьезно.

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"Сдерживание и солидарность - лучший ответ на агрессивную политику Москвы, на агрессивную попытку восстановить Российскую империю", - сказал глава Минобороны Польши.

Первая группа американских военных, отправленных США для усиления восточного фланга НАТО на фоне наращивания российских войск у границ Украины, прибыла в Польшу.

В субботу прибыла в Польшу первая группа американских военных, отправленных США для усиления восточного фланга НАТО на фоне наращивания российских войск у границ Украины.

Темы: ПольшаСШАНАТО


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