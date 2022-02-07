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Охваченная протестами Оттава ввела чрезвычайное положение

Понедельник, 7 февраля 2022, 00:32
ФОТО: GETTY IMAGES

В канадской Оттаве, где проходят акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации, объявили чрезвычайное положение.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление мэра Джима Уотсона, Bloomberg

Детали: Уотсон, объявивший чрезвычайное положение, заявил, что все более громкие демонстрации представляют "серьезную опасность и угрозу безопасности жителей".

Сотни грузовиков продолжали занимать центр города у парламента Канады, и никаких признаков того, что протестующие намерены уходить, не было.

Чрезвычайное состояние "подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней управления".

Непонятно, как Оттава будет просить помощи извне.

Уотсон не сообщил подробностей о том, какие меры он может предпринять.

Ранее в тот же день он жаловался, что демонстранты превосходят численностью полицию.

Предыстория:

  • 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
  • Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
  • Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
  • Протестующие парализовали центр Оттавы за последние девять дней. Они заявили, что грузовики уедут только после того, как федеральное правительство отменит свои ограничения.

Темы: Канадаакциивакцинация


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