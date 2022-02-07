Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Португалия ослабила ограничения на въезд для путешественников

Понедельник, 7 февраля 2022, 01:35
Португалия ослабила ограничения на въезд для путешественников
ФОТО: GETTY IMAGES

Португалия ослабила ограничения на поездки для владельцев европейских COVID-сертификатов – она отменила требование с понедельника предоставлять негативный результат тестирования на коронавирус перед въездом в страну.

Источник: The Guardian со ссылкой на AFP

Детали: COVID-сертификат ЕС подтверждает, что путешественник полностью вакцинирован, недавно имел отрицательный результат тестирования или выздоровел от COVID в течение последних шести месяцев.

Реклама:

Португалия с начала декабря требует, чтобы пассажиры в возрасте от 12 лет до въезда в страну получали отрицательный результат тестирования независимо от статуса прививки.

Европейский совет рекомендовал согласовать правила поездок блока во избежание ограничений для полностью вакцинированных путешественников из соседних государств ЕС с более высоким уровнем заражения.

Напомним: В настоящее время в Португалии полностью вакцинировано 90% населения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Португалиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Португалия
Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16 – Зеленский
Президент Португалии впервые приехал в Украину
Португалия стала 23-й страной, заключившей декларацию о членстве Украины в НАТО
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: