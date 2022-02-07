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Португалия ослабила ограничения на въезд для путешественников

Понедельник, 7 февраля 2022, 02:35
ФОТО: GETTY IMAGES

Португалия ослабила ограничения на поездки для владельцев европейских COVID-сертификатов – она отменила требование с понедельника предоставлять негативный результат тестирования на коронавирус перед въездом в страну.

Источник: The Guardian со ссылкой на AFP

Детали: COVID-сертификат ЕС подтверждает, что путешественник полностью вакцинирован, недавно имел отрицательный результат тестирования или выздоровел от COVID в течение последних шести месяцев.

Португалия с начала декабря требует, чтобы пассажиры в возрасте от 12 лет до въезда в страну получали отрицательный результат тестирования независимо от статуса прививки.

Европейский совет рекомендовал согласовать правила поездок блока во избежание ограничений для полностью вакцинированных путешественников из соседних государств ЕС с более высоким уровнем заражения.

Напомним: В настоящее время в Португалии полностью вакцинировано 90% населения.

Темы: Португалиякоронавирус


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