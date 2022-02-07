Австралия разрешила въезд для всех вакцинированных через два года после закрытия границ

Спустя почти два года Австралия вновь полностью откроет свои границы для всех дважды вакцинированных.

Источник: премьер-министр Скотт Моррисон, цитируемый Reuters и ABC, министр внутренних дел Карен Эндрюс

Детали: Моррисон заявил, что после новых медицинских рекомендаций правила пересечения границы вступят в силу 21 февраля.

Эндрюс сказала, что невакцинированным путешественникам все равно придется подавать заявление, чтобы приехать в Австралию, и пройти карантин в отеле, если им будет предоставлено разрешение на въезд в страну.

Дословно Моррисон: "Если вы прошли двойную вакцинацию, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас снова в Австралии".

Что предшествовало: На прошлой неделе отмечалось замедление количества ежедневных инфицирований и случаев госпитализаций. В понедельник Австралия сообщила о чуть более 23 тысячах новых случаев заражения, что является самым низким показателем за 2022 год. Около месяца назад в стране фиксировали 150 тысяч.

Предыстория: Правительство закрыло международную границу для всех, кроме граждан и жителей Австралии, в марте 2020 года. В декабре страна начала разрешать въезд в страну квалифицированным мигрантам, иностранным студентам и туристам.