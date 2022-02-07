Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid в Украине: в воскресенье обнаружили 23 378 больных, больше всего в Киеве

Понедельник, 7 февраля 2022, 08:25
Больница, иллюстративное фото КГГА

За сутки 6 февраля в Украине зафиксировали 23 378 случаев заболевания Covid и 115 смертей от коронавирусной болезни.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: В это воскресенье в больницы положили 2 699 человек, выздоровели 5 024 человека.

Среди почти 23,4 тысячи новых больных – 2 242 ребенка и 394 медработника.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки выявили в Киеве (2266), во Львовской (2122), Одесской (2033), Хмельницкой (1713) и Харьковской (1609) областях.

Летальных случаев больше всего зарегистрировали в Запорожской (18) и Львовской (13) обласьтх, а также в Киеве (12).

 

За все время пандемии в Украине коронавирус лабораторно подтвердили 4 307 437 раз, зафиксировали 3 681 092 выздоровления. 101 392 инфицированных лица скончались.

Привиты против коронавируса 15 458 482 жителя Украины, из них первую дозу вакцины получили 15 458 480 человек, вторую дозу – 14 780 566 человек, третью дозу – 459 230 человек.

В воскресенье 6 февраля сделано 18 626 прививок.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Джонсон: Данные разведки о российской угрозе Украине остаются "мрачными"

дополнено Кортеж Ярославского сбил насмерть человека – источники

фото, видео"Завербовали белорусы": СБУ заявила, что предотвратила теракт в Киеве

Олимпиада: Сборная Украины не сможет выступить в командном турнире по фристайлу

Covid в Украине: 41 694 новых больных и 280 умерших за сутки

Главные новости среды и ночи: задержание Трубицына, военная помощь Украине

Все новости...
Covid-2019
Ковид в ОП: Зеленский тестировался перед встречей с Эрдоганом
Впервые более 40 тысяч: в Украине 43 778 случаев Covid за сутки
Как врачам не доплатили полмиллиарда ковидных средств
Последние новости
13:23
Деньги за вакцинацию можно будет потратить на подписку на печатные газеты и журналы
13:05
В РФ школьнику дали 5 лет колонии за петарды, листовки и намерение "взорвать ФСБ" в компьютерной игре
13:00
фотоSamsung представил линейку Galaxy S22: что в ней нового
12:57
Джонсон: Данные разведки о российской угрозе Украине остаются "мрачными"
12:53
27 нардепов могут получить смартфон от Зеленского, больше всего от ОПЗЖ – ОПОРА
12:45
УЗ потратит 64 миллиона на проектирование платформ для Kyiv City Eхpress
12:44
Россия подумывает эвакуировать персонал своих дипмиссий из Украины
12:35
Госаудитслужба завершит аудит ГПЗКУ в мае – Минфин
12:34
фотоПохитили мужчину и требовали выкуп: в Киеве схватили полицейских из Днепра
12:31
видеоФСБ заявила, что разоблачила группу "минеров", организованную украинским студентом
Все новости...