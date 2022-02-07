Covid в Украине: в воскресенье обнаружили 23 378 больных, больше всего в Киеве

За сутки 6 февраля в Украине зафиксировали 23 378 случаев заболевания Covid и 115 смертей от коронавирусной болезни.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: В это воскресенье в больницы положили 2 699 человек, выздоровели 5 024 человека.

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Среди почти 23,4 тысячи новых больных – 2 242 ребенка и 394 медработника.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки выявили в Киеве (2266), во Львовской (2122), Одесской (2033), Хмельницкой (1713) и Харьковской (1609) областях.

Летальных случаев больше всего зарегистрировали в Запорожской (18) и Львовской (13) обласьтх, а также в Киеве (12).

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За все время пандемии в Украине коронавирус лабораторно подтвердили 4 307 437 раз, зафиксировали 3 681 092 выздоровления. 101 392 инфицированных лица скончались.

Привиты против коронавируса 15 458 482 жителя Украины, из них первую дозу вакцины получили 15 458 480 человек, вторую дозу – 14 780 566 человек, третью дозу – 459 230 человек.

В воскресенье 6 февраля сделано 18 626 прививок.