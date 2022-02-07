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В Криворожском горсовете – обыски

Понедельник, 7 февраля 2022, 08:32
В Криворожском горсовете – обыски
Фото ГБР

Государственное бюро расследований проводит обыски в Криворожском горсовете в рамках производства относительно потери почти 700 миллионов гривен.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Сотрудники ГБР проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства относительно служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн гривен".

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Детали: Следователи установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года Криворожский горсовет заключил 82 договора аренды земли с одним из предприятий.

Но должностные лица горсовета в интересах бизнеса существенно занизили стоимость арендной платы за землю, в результате чего предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен.

Следователи ГБР изымают соответствующие договора и другую сопроводительную документацию.

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Производство расследуют по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Украинская правда
Темы: ГБРКривой Рогкоррупция
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