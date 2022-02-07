Бустер против Covid уже получили более 450 тысяч украинцев

По состоянию на 7 февраля более 14,8 миллиона украинцев сделали две прививки против коронавируса, третью дозу вакцины уже получили более 450 тысяч человек.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 7 февраля

Прямая речь Ляшко: "Что касается течения вакцинации, то сейчас в Украине проведено около 30,8 млн. прививок. Одну дозу получили около 15,5 миллиона человек. Двумя дозами вакцинированы около 14,8 миллиона.

Бустерную дозу уже получили более 450 тысяч украинцев, тем самым они усилили свою защиту от тяжелого течения болезни".

Детали: Ляшко подчеркнул, что почти все, кто находится на больничных койках, особенно в реанимации, не вакцинированы.

За последнюю неделю наибольшее количество прививок в расчете на 100 тыс. населения сделали в Харьковской области.

Также в лидерах Киев, Луганская, Полтавская и Ровенская области.

Самые низкие показатели в Ивано-Франковской, Волынской, Черниговской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Киев также является лидером по вакцинации лиц в возрастной группе от 60 лет – 71,2% привитых.

Более половины возрастной группы 60+ вакцинированы во Львовской (64,1%), Херсонской (51,9%) и Полтавской (51,5%) областях.

Самый низкий уровень охвата вакцинацией в данной возрастной группе в Кировоградской (22,8%), Донецкой (24,9%) и Закарпатской (28,4%) областях.