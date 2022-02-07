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Бустер против Covid уже получили более 450 тысяч украинцев

Понедельник, 7 февраля 2022, 11:07
Бустер против Covid уже получили более 450 тысяч украинцев
Фото vaccination.covid19.gov.ua

По состоянию на 7 февраля более 14,8 миллиона украинцев сделали две прививки против коронавируса, третью дозу вакцины уже получили более 450 тысяч человек.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 7 февраля

Прямая речь Ляшко: "Что касается течения вакцинации, то сейчас в Украине проведено около 30,8 млн. прививок. Одну дозу получили около 15,5 миллиона человек. Двумя дозами вакцинированы около 14,8 миллиона.

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Бустерную дозу уже получили более 450 тысяч украинцев, тем самым они усилили свою защиту от тяжелого течения болезни".

Детали: Ляшко подчеркнул, что почти все, кто находится на больничных койках, особенно в реанимации, не вакцинированы.

За последнюю неделю наибольшее количество прививок в расчете на 100 тыс. населения сделали в Харьковской области.

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Также в лидерах Киев, Луганская, Полтавская и Ровенская области.

Самые низкие показатели в Ивано-Франковской, Волынской, Черниговской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Киев также является лидером по вакцинации лиц в возрастной группе от 60 лет – 71,2% привитых.

Более половины возрастной группы 60+ вакцинированы во Львовской (64,1%), Херсонской (51,9%) и Полтавской (51,5%) областях.

Самый низкий уровень охвата вакцинацией в данной возрастной группе в Кировоградской (22,8%), Донецкой (24,9%) и Закарпатской (28,4%) областях.

Ирина Балачук, УП
Темы: Минздраввакцинациякоронавирус
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