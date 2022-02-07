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Чертила карты с позициями сил ООС для боевиков: разоблачена вражеская агентка

Понедельник, 7 февраля 2022, 11:55
Чертила карты с позициями сил ООС для боевиков: разоблачена вражеская агентка
фото СБУ

Правоохранители разоблачили в сотрудничестве с террористами жительницу Волновахского района Донетчины, которая передавала данные об украинских военных.

Источник: СБУ, прокуратура Донецкой области

Дословно СБУ: "Оперативщики установили, что жительница Волновахского района была завербована в конце 2020 года знакомым, который перешел на сторону боевиков. Женщина согласилась выполнять преступные задания из-за идейных убеждений и материальной оплаты.

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Куратором агентки стал заместитель начальника отдела "контрразведки" боевиков, напрямую подконтрольных российским спецслужбам. Он - предатель, бывший сотрудник одного из украинских силовых ведомств Украины, с 2014 года находится в розыске за дезертирство.

Женщина получила задание собирать сведения о местах дислокации подразделений одной из отдельных механизированных бригад ВС Украины в районе линии разграничения вблизи села Гранитное. Имея образование топографа горной промышленности, злоумышленница профессионально отражала позиции украинских военных на картах-схемах местности.

 


Информацию она передавала куратору по электронным каналам связи. Данные по вооружению и военной технике ВСУ, которые она передавала, представляют угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины.

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Контрразведчики СБ Украины задержали агентку на пункте пропуска "Новотроицкое". Она ехала к куратору за новыми инструкциями и деньгами, которые из-за конспирации отказывалась получать на банковскую карту".

Детали: Указано, что во время личного осмотра, обысков мест проживания злоумышленницы и тайника в нежилом помещении правоохранители изъяли мобильные телефоны и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности, а также карты-схемы позиций украинских военных.

В частности, злоумышленница предоставила боевику детализированную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о технике, окопах, блиндажах, блокпостах, домах и укрытиях, используемых украинскими защитниками.

Женщине объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 200 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: СБУДонецкая областьтерроризм
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