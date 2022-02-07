Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чертила карты с позициями сил ООС для боевиков: разоблачена вражеская агентка

Понедельник, 7 февраля 2022, 12:55
фото СБУ

Правоохранители разоблачили в сотрудничестве с террористами жительницу Волновахского района Донетчины, которая передавала данные об украинских военных.

Источник: СБУ, прокуратура Донецкой области

Дословно СБУ: "Оперативщики установили, что жительница Волновахского района была завербована в конце 2020 года знакомым, который перешел на сторону боевиков. Женщина согласилась выполнять преступные задания из-за идейных убеждений и материальной оплаты.

Куратором агентки стал заместитель начальника отдела "контрразведки" боевиков, напрямую подконтрольных российским спецслужбам. Он - предатель, бывший сотрудник одного из украинских силовых ведомств Украины, с 2014 года находится в розыске за дезертирство.

Женщина получила задание собирать сведения о местах дислокации подразделений одной из отдельных механизированных бригад ВС Украины в районе линии разграничения вблизи села Гранитное. Имея образование топографа горной промышленности, злоумышленница профессионально отражала позиции украинских военных на картах-схемах местности.

 


Информацию она передавала куратору по электронным каналам связи. Данные по вооружению и военной технике ВСУ, которые она передавала, представляют угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины.

Контрразведчики СБ Украины задержали агентку на пункте пропуска "Новотроицкое". Она ехала к куратору за новыми инструкциями и деньгами, которые из-за конспирации отказывалась получать на банковскую карту".

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

Детали: Указано, что во время личного осмотра, обысков мест проживания злоумышленницы и тайника в нежилом помещении правоохранители изъяли мобильные телефоны и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности, а также карты-схемы позиций украинских военных.

В частности, злоумышленница предоставила боевику детализированную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о технике, окопах, блиндажах, блокпостах, домах и укрытиях, используемых украинскими защитниками.

Женщине объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 200 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: СБУДонецкая областьтерроризм


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

обновленоГлава делегации ЕС остается в Киеве, информация об отлете не подтвердилась

Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian

США намеренно создают "апокалиптический" образ вокруг российского вторжения – CNN

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ

Все новости...
СБУ
СБУ ликвидировала "фабрику российских фейков" в Житомирской области
Силовики разоблачили "серийного" псевдоминера
Задержан гранатометчик, обстреливавший силы АТО возле Станицы Луганской - СБУ
Последние новости
05:41
Оккупанты разместили за линиями отвода "Грады" и гаубицы – ОБСЕ
04:47
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"
04:08
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ
03:14
Джонсон получил от полиции список вопросов о вечеринке во время локдауна
02:42
В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины
01:47
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
00:55
"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel
00:04
КАРТАУ России 9 маршрутов вторжения в Украину, танки могут достичь Киева за 2 суток – разведка США
23:58
Суд арестовал депутата-"слугу" Трубицына: залог – почти 15 миллионов
Все новости...