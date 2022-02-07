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Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом наращивание войск России вокруг Украины

Понедельник, 7 февраля 2022, 13:03
Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом наращивание войск России вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил участие Турции в поиске политического решения вокруг кризиса с Россией.

Об этом Столтенберг сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Пообщался с президентом Эрдоганом, чтобы обсудить наращивание присутствия России в Украине и вокруг нее. Я поблагодарил его за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения и приветствовал решительную практическую поддержку Украины со стороны Турции. НАТО остается готовым к диалогу", - отметил Йенс Столтенберг.

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Напомним, президент Турции находился с визитом в Киеве 3 февраля. Он заявил, что готов сделать все возможное, "чтобы завершился кризис двух соседних через море дружественных государств".

Во время визита Эрдогана было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине. Также Турция усугубит свое дипломатическое присутствие в Украине путем открытия двух генконсульств.

После визита Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции.

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Темы: НАТОЭрдоган
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