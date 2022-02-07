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Минздрав: лишь у каждого пятого в Украине штамм "Омикрон", все остальное – "Дельта"

Понедельник, 7 февраля 2022, 15:49
фото: эльдар сарахман, уп

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в среднем только 20% украинцев имеют штамм "Омикрон".

Источник: Кузин в интервью изданию "Фокус"

Прямая речь Кузина: В Украине миксовый сценарий: с 2021 года остался "хвост" штамма "Дельта", плюс начинает появляться "Омикрон", ежедневно все больше и больше.

По данным вирусологического мониторинга, 20% в среднем – это "Омикрон", все остальное – еще "Дельта".

Но картина постоянно меняется. Есть регионы, где случаев "омикрона" фиксируется более 20%".

Детали: Такими областями Кузин назвал Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую, то есть те, где ухудшилась эпидситуация.

Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что с начала марта в Украине может стабилизироваться ситуация с коронавирусом, а до этого возрастет до 60 тысяч новых заражений в сутки.

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Темы: МинздравкоронавирусОмикронэпидемия


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