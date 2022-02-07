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Covid может возрасти до 60 тысяч новых больных в сутки, а снижение с марта – Ляшко

Понедельник, 7 февраля 2022, 11:35

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что с начала марта в Украине может стабилизироваться ситуация с коронавирусом, а до этого возрастет до 60 тысяч новых заражений в сутки.

Источник: Ляшко во время брифинга

Прямая речь Ляшко: "В Украине рост длится 4 недели подряд, на следующей 5 неделе также ожидается рост заболеваемости.

Уже с 7 недели 2022 заболеваемость вероятно начнет стабилизироваться и снижаться".

Детали: Согласно прогнозам Минздрава, в ближайшие две недели суточный прирост может возрасти до 60 тысяч.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияМинздравЛяшко Виктор


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