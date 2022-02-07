В Украине планируется вакцинировать 70% взрослых до конца года

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что говорить об смягчении карантинных мер в Украине будут после вакцинации 70% взрослого населения. В планах Минздрава вакцинировать такое количество украинцев до конца 2022 года.

Источник: интервью изданию "Фокус"

Прямая речь: "Всемирная организация здравоохранения однозначно заявила о том, что охват прививкой не менее 70% взрослого населения - это минимальный предел для того, чтобы мы начали говорить о любом смягчении карантинных требований.

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В Украине сейчас только 22 из 25 областей вакцинировали как минимум 40% своего населения. Это адекватные показатели в мировом измерении к концу 2021 года.

В настоящее время мы поставили перед собой амбициозные планы вакцинировать 70% взрослого населения страны до конца 2022 года. Только тогда сможем говорить о каком-то смягчении карантинных мер".

Детали: По его словам, в странах, которые отменяют ограничения, высокие показатели прививки групп риска.

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Кузин рассказал, что в Украине вакцинировано 40% взрослого населения, но люди в возрасте 60+ вакцинированы на 30–40%, в зависимости от региона, а в возрастной группе 70+ показатели еще меньше — 20–25%.

В то же время санврач думает, что в Украине в ближайшее время не откажутся от защитных масок.