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В Киеве напали на советника Венедиктовой

Понедельник, 7 февраля 2022, 17:18
Зураб Адеишвили. фото с сайта Sova News

В Киеве неизвестные совершили нападение на советника генерального прокурора Ирины Венедиктовой экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили.

Источник: собеседник УП в Офисе генпрокурора, полиция Киева

Детали: По данным источника УП, к Адеишвили на улице подошли незнакомцы и начали избивать. Ситуация связана с его деятельностью в Грузии.

Состояние советника генпрокурорки удовлетворительное, он в больнице под наблюдением врачей.

В полиции Киева сообщили УП, что устанавливают обстоятельства нападения на помощника генпрокурора

Дословно: "7 февраля в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, избитый неизвестными. За указанным адресом выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что к потерпевшему - помощнику генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летний пострадавший госпитализирован.

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Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. После проведения проверки событию будет предоставлена ​​правовая квалификация".

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора


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