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Британия утроит число своих военных в Польше на фоне напряжения между РФ и Западом

Понедельник, 7 февраля 2022, 19:17
16-й полк Королевской артиллерии в Британии. Фото: Getty images

Великобритания отправит дополнительных 350 военных в Польшу для усиления восточного фланга НАТО в связи с напряжением между Россией и Западом. 

Как сообщает Politico, об этом сказал министр обороны Британии Бен Уоллес после встречи в Лондоне с польским коллегой Мариушем Блащаком, пишет "Европейская правда".

Это означает увеличение числа британских военных в Польше более чем в три раза - сейчас, отмечает издание, в Польше размещены около сотни британских военнослужащих, которых отправили на подмогу пограничникам и военным в разгар штучного миграционного кризиса, созданного Александром Лукашенком. 

Бен Уоллес отметил, что перебрасывание дополнительных британских сил станет сигналом о том, что Британия и Польша "стоят бок о бок" в нынешней напряженной ситуации.

Министр обороны Британии повторил, что Россию ждут санкции, международная изоляция и "еще больше НАТО", если Кремль совершит "глупую ошибку и вторгнется в суверенное государство, которое по собственному выбору выражает желание стать членом НАТО и хочет само решать за себя".

Мариуш Блащак со своей стороны отметил, что Варшава и Лондон готовы к дальнейшим шагам для предотвращения потенциального вторжения России в Украину.

"Исходя из исторического опыта, только решительное сдерживание может предотвратить потенциальную российскую агрессию. Можно вспомнить много примеров, когда политика умиротворения только поощряла агрессора", - сказал он.

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Напомним, в воскресенье, 6 февраля, в Польшу прибыли основные силы контингента США для усиления восточного фланга НАТО.

Германия планирует в ближайшие дни перебросить дополнительных 350 военных в Литву, где она возглавляет местное подразделение сил НАТО.

Как сообщалось, НАТО рассматривает возможность дополнительного увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польше в случае, если Россия оставит свои войска в Беларуси после завершения военных учений.

Темы: ВеликобританияПольшаНАТОармия


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