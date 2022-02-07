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В Киеве прошли массовые учения терробороны: собрались 9 батальонов

Понедельник, 7 февраля 2022, 18:23
В Киеве прошли массовые учения терробороны: собрались 9 батальонов

В Киеве впервые провели обучение полному составу 112 бригады территориальной обороны, участие в которых одновременно приняли 9 батальонов.

Источник: сообщение Департамента муниципальной безопасности КГГА

Подробности: Обучение проходило в выходные дни на территории учебного центра, который КГГА определила для тренировок.

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5 февраля на десяти учебных площадках участники однодневного собрания изучали основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудования и шифрования сообщений, отрабатывали индивидуальные боевые навыки, тактику и домедицинскую помощь в условиях ведения боя, обучались основным принципам обращения с взрывными устройствами.

Такие же подразделения укомплектуют, обучают и готовят к развертыванию в других городах и областях страны.

 
Фото: Эльдар Сарахман
 
Фото: Эльдар Сарахман

ВИДЕО ДНЯ

Кроме постоянного состава батальонов терробороны и резервистов, собрание посетило около 80 новичков-рекрутов, среди которых было много женщин. По данным УП в учениях всего приняли участие около 300 человек

По словам инструкторов, по итогам занятий многие рекруты выразили желание заключить контракт резервиста территориальной обороны.

Украинская правда
Темы: войнаКиевармия
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