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В Украине 34 353 случая Covid за сутки, возросла смертность

Вторник, 8 февраля 2022, 07:23
В Украине 34 353 случая Covid за сутки, возросла смертность
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7 февраля в Украине зафиксировали 34 353 случая инфицирования коронавирусом и 255 смертей от Covid-19 за сутки – показатель смертности достиг уровня, который был в начале января и декабря.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Госпитализировали в этот понедельник 2 168 больных с признаками или диагнозом Covid, однако выздоровели 15 193 человека.

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С начала года больше всего жертв эпидемии зафиксировали 5 января – 278, а за последний месяц максимумы были 11 января (219 смертей) и 3 февраля (210 смертей).

Среди почти 34,4 тысяч новых больных – 3 095 детей и 955 медработников.

Наихудшая ситуация с распространением Covid в Одесской области (3921 случай зв сутки), далее следуют Киев (2862) и Львовская область (2336), Харьковская (2022) и Днепропетровская (1960) области.

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Летальных случаев за минувшие сутки зарегистрировали больше всего в Запорожской (22), Львовской (19), Донецкой (18), Сумской (16) и Днепропетровской (15) областях.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали 4 341 790 раз, выздоровление – 3 696 285 раз. Умерли от Covid уже 101,647 человек.

Вакцинировано против коронавируса 15 478 008 человек: первую дозу вакцины получили 15 478 006 человек, две дозы – 14 809 443 человека, три дозы – 474 203 человека.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация
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