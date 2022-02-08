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Макрон: Зеленский "снял" законопроект о деоккупации по требованию Нормандии и России

Вторник, 8 февраля 2022, 08:58
Эммануэль Макрон, иллюстративное фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" снят с рассмотрения Верховной Рады Украины по договоренности в рамках Нормандского формата, где этого требовала Россия.

Об этом он заявил в ночь на вторник на пресс-конференции в Москве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Этот тезис неоднократно отрицали украинские власти.

Макрон одобрительно охарактеризовал это решение украинского руководства.

"Хочу приветствовать усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках (Нормандского) формата, в том числе обязательства отозвать закон (очевидно, проект закона – ЕП), не соответствующий Минским соглашениям. И этот закон по инициативе Зеленского был отозван", – заявил он.

Макрон не уточнил название законопроекта, о котором идет речь, однако в последнее время был отзыв из ВР только одного законопроекта - "Об основах государственной политики переходного периода", который предусматривал правила реинтеграции оккупированных территорий.

Формально он был отозван решением правительства, которое для этого провело экстренное заседание перед нормандской встречей на уровне советников в Париже.

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Однако, как сообщала ЕвроПравда, на самом деле инициатором отзыва проекта была Банковая, потому что это было требование РФ для того, чтобы встреча состоялась. У Зеленского тогда отрицали эти сообщения и заверили, что снятие проекта с рассмотрения не связано с Нормандским форматом.

Эммануэль Макрон также выразил удовлетворение ходом нормандских переговоров в Париже, хотя не стал детализировать договоренности.

Также он дал понять, что получил от Путина гарантии того, что РФ не признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР", потому что это противоречит Минским договоренностям.

"Мы получили обязательство (от Путина), что закон, который сейчас рассматривают в России, не будет принят, если не отвечает минским соглашениям", - заявил президент Франции, оставив без уточнений, о каком именно законе идет речь. Проект от депутатов-коммунистов по признанию "Л/ДНР" запланирован к рассмотрению Госдумой на следующей неделе.

О ходе нормандских переговоров, для которых Украина выполнила это требование, читайте в статье: "Опасная Нормандия: кто и как давил на Ермака во время встречи в Париже".

Темы: нормандский форматОРДЛОЗеленскийМакрон


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