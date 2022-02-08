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Посольство США в Киеве рассматривает возможность переезда на запад Украины – СМИ

Вторник, 8 февраля 2022, 10:44
Посольство США в Киеве, фото: eadaily.com

Посольство США в Киеве рассматривает планы на случай возможного нападения России и рассматривает возможность переезда в Западную Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом идет речь в материале BuzzFeed.

Отмечается, что пока посольство не приняло никаких решений на этот счет. Однако переезд куда-нибудь в Западную Украину активно обсуждается, сообщает источник BuzzFeed.

По просьбе прокомментировать представитель Госдепартамента сказал BuzzFeed News: "Пока нам ничего не объявлять".

Посольство США в Киеве остается открытым для большинства консульских услуг, сказал спикер, добавив: "Как мы продолжаем советовать, гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас с использованием коммерческого или другого частного транспорта".

Президент Джо Байден накануне призвал граждан США покинуть Украину. "Я думаю, что было бы разумно покинуть страну", - сказал Байден во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Я не говорю о нашем дипломатическом корпусе. Я говорю о тамошних американцах. Я не хочу, чтобы они попали под перекрестный огонь", - сказал он.

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Напомним, 24 января Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

Подобные шаги анонсировали также Британия, Австралия и Германия, но ряд стран ЕС заявили, что не намерены последовать примеру США и Британии.

Вдобавок, 26 января США призвали американцев в Украине рассмотреть вопрос о немедленном выезде домой с учетом непредсказуемой ситуации, и повторили этот призыв и после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, на которой он призывал "не нагнетать панику" относительно войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины, и назвал ошибкой эвакуацию части сотрудников посольств.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и отметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Подробнее объяснения относительно решений отдельных государств о частичной эвакуации смотрите на Youtube-канали "Европейской правды": Почему "эвакуируют посольства" из Киева?

Темы: СШАУкраинадипломатические отношения


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