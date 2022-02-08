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Встречу Зеленского и Бербок отменили из-за ее отказа выступить против "Северного потока-2" – CNN

Вторник, 8 февраля 2022, 09:52
Встречу Зеленского и Бербок отменили из-за ее отказа выступить против Северного потока-2 – CNN
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Американский телеканал CNN заявляет, что встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и президента Украины Владимира Зеленского 7 февраля была отменена из-за ее отказа прямо заявить об остановке "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину.

Такую причину, как пишет "Европейская правда", CNN озвучил близкий к украинскому правительству источник.

Собеседник сообщил корреспонденту Джейку Тапперу, что встреча "не состоялась из-за того, что министр иностранных дел Германии отказалась заявить, что Германия откажется от газопровода "Северный поток-2", если Россия вторгнется", а также из-за "отказа Германии прямо или косвенно предоставлять какую-либо военную помощь Киеву".

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Источник также отметил, что "многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию скорее как союзника России, чем западного союзника".

Бербок публично объясняла, что ее встреча с президентом Зеленским была отменена из-за изменений в графиках обеих сторон. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что никаких проблем со встречей нет, и ни в коем случае не нужно воспринимать отсутствие этой встречи как какой-либо политический сигнал.

В понедельник вечером Таппер в прямом эфире телеканала отметил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что отказ Германии прямо говорить об остановке газопровода в случае российского вторжения так разозлил президента Владимира Зеленского, что он даже не стал встречаться с немецким министром иностранных дел.

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Шольц прямо не возражал этому, но отметил: "Я не знаю, правда ли это".

Он добавил, что Бербок находится в Украине, поскольку он направил ее туда, чтобы она изучила ситуацию на передовой.

Он также сказал, что Германия работает с союзниками из США, НАТО и ЕС, чтобы закрепить конкретные шаги, которые они предпримут совместно в случае российского вторжения.

7 февраля Шольц встречался с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, после чего Байден заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет остановлен, если Россия вторгнется в Украину.

Шольц сказал, что у Соединенных Штатов и Германии одинаковый подход к Украине, России и санкциям, но во время своего однодневного визита прямо не подтвердил планы по "Северному потоку-2" и публично не упоминал его.

Темы: ГерманияУкраинаСеверный поток-2Росcия
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