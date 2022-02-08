Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Румынию прибыли первые военные усиливающегося контингента США

Вторник, 8 февраля 2022, 12:39
Василе Дынку. фото с сайта antena3.ro

Более 100 американских солдат прибыли в Румынию - всего контингент включает 1000 военных США, направленных в страну в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Румынии Василе Дынку, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Digi24.ro.

В Румынию специалисты, готовящие приезд других военных, объяснил Василе Дынку.

"Нас долго готовили, с точки зрения материально-технического обеспечения. Это тоже конкретная продолжающаяся подготовка. На данный момент, так сказать, американцы приехали. Более 100 американских солдат уже прибыли, специалисты, готовящие это будущее развертывание войск, поэтому они уже прибыли в Румынию", – заявил министр.

Он добавил, что сейчас вместе с румынскими специалистами по логистике американские солдаты готовятся к прибытию других войск в страну.

"Это значит, что прибытие остальных войск не займет много времени", - сказал Дынку.

Соединенные Штаты заявили на прошлой неделе, что направят около 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от возможного распространения кризиса через сосредоточение российских войск вблизи Украины. При этом в Румынию будут перемещены 1000 находящихся в Европе американских военных.

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Темы: НАТОСШАРумыния


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

обновленоГлава делегации ЕС остается в Киеве, информация об отлете не подтвердилась

Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian

США намеренно создают "апокалиптический" образ вокруг российского вторжения – CNN

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ

Все новости...
НАТО
Путин пригрозил ядерным оружием Европе, если Украина с НАТО пойдут на Крым
Новости 5 февраля: заявления Лукашенко об Украине и РФ, НАТО и оружии для Украины
НАТО обдумывает долгосрочное военное присутствие в Восточной Европе - генсек
Последние новости
05:41
Оккупанты разместили за линиями отвода "Грады" и гаубицы – ОБСЕ
04:47
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"
04:08
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ
03:14
Джонсон получил от полиции список вопросов о вечеринке во время локдауна
02:42
В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины
01:47
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
00:55
"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel
00:04
КАРТАУ России 9 маршрутов вторжения в Украину, танки могут достичь Киева за 2 суток – разведка США
23:58
Суд арестовал депутата-"слугу" Трубицына: залог – почти 15 миллионов
Все новости...