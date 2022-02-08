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В Румынию прибыли первые военные усиливающегося контингента США

Вторник, 8 февраля 2022, 11:39
В Румынию прибыли первые военные усиливающегося контингента США
Василе Дынку. фото с сайта antena3.ro

Более 100 американских солдат прибыли в Румынию - всего контингент включает 1000 военных США, направленных в страну в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Румынии Василе Дынку, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Digi24.ro.

В Румынию специалисты, готовящие приезд других военных, объяснил Василе Дынку.

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"Нас долго готовили, с точки зрения материально-технического обеспечения. Это тоже конкретная продолжающаяся подготовка. На данный момент, так сказать, американцы приехали. Более 100 американских солдат уже прибыли, специалисты, готовящие это будущее развертывание войск, поэтому они уже прибыли в Румынию", – заявил министр.

Он добавил, что сейчас вместе с румынскими специалистами по логистике американские солдаты готовятся к прибытию других войск в страну.

"Это значит, что прибытие остальных войск не займет много времени", - сказал Дынку.

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Соединенные Штаты заявили на прошлой неделе, что направят около 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от возможного распространения кризиса через сосредоточение российских войск вблизи Украины. При этом в Румынию будут перемещены 1000 находящихся в Европе американских военных.

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Темы: НАТОСШАРумыния
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