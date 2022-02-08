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В Кремле отрицают обещание не начинать новых маневров у границ Украины

Вторник, 8 февраля 2022, 13:24
фото: тасс

В Кремле заявили, что утверждение Франции о том, что президент Владимир Путин пообещал Эммануэлю Макрону, что Москва пока не будет осуществлять новые военные инициативы вокруг Украины, "неверны".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Французский чиновник сказал, что Путин обещал во время длительных переговоров в Москве в понедельник вечером с Макроном.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Франция еще не смогли заключить соглашение о деэскалации напряженности вокруг Украины, но сказал, что деэскалация нужна и что встреча стала основой для дальнейшей работы на этом фронте.

По словам того же французского чиновника, Путин также согласился с тем, что войска, участвующие в военных учениях на белорусской территории у границ Украины, будут выведены после завершения этих маневров 20 февраля.

Песков сказал, что после учения войска вернутся на свои базы в России, не назвав точной даты, но отметил, что никто никогда не говорил, что силы останутся в Беларуси.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Украину для переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в Украину также прибыл глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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В понедельник Макрон провел в Москве шестичасовые переговоры с Путиным.

Темы: ФранцияРосcия


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