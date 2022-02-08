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В МИД отрицают данные CNN о политическом мотиве отмены встречи Зеленского и главы МИД Германии

Вторник, 8 февраля 2022, 12:25

В МИД Украины заявили, что утверждение о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Германии Анналены Бербок не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил спикер МИД Олег Николенко.

Он повторил объяснение, публично приведенное Анналеной Бербок, что встречу отменили из-за изменений в графиках обеих сторон.

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"Большое количество иностранных гостей сейчас посещает Украину, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ. Параллельно проходит много телефонных разговоров и других контактов. Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, который кроме международной части также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что "ни слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии".

Спикер напомнил, что во время прошедшего визита немецкого министра 17 января Зеленский провел с ней встречу.

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Американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник в украинском правительстве, что встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и президента Украины Владимира Зеленского 7 февраля была отменена из-за ее отказа прямо заявить об остановке "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверял, что никаких проблем со встречей нет, и ни в коем случае не следует воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал.

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