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Роскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Вторник, 8 февраля 2022, 13:07
Роскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро эвакуировали из порта Гамбурга – СМИ
Яхта Путина. Фото dpa

Роскошная яхта Graceful, принадлежащая российскому президенту Владимиру Путину, покинула порт Гамбурга, в котором находилась несколько месяцев.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Bild.

"Это действительно было бегство в страхе перед конфискацией", – отмечает издание.

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Яхта вышла из порта Гамбурга в понедельник на рассвете.

82-метровая яхта была построена в 2014 году почти за 87 миллионов евро. Она находилась в Гамбурге несколько месяцев. За это время на ней установили два новых балкона.

Bild отмечает, что информацию о пребывании яхты Путина в порту Гамбурга лишь днем ​​ранее обнародовала ежедневная кильская газета Kieler Nachrichten.

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Через 13 часов роскошная яхта отправилась по Кильскому каналу, направляясь к Балтийскому морю и России.

Россияне, очевидно, опасаются, что имущество их лидера могут конфисковать, отмечает Bild, напоминая, что недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о суровых санкциях в случае нападения России на Украину. Тем, кто в Кремле и вокруг него, негде будет укрыться, заявила Трасс.

Как отмечают немецкие СМИ, тот факт, что яхты частных клиентов иногда бросают якорь в доках верфи Blohm + Voss в порту Гамбурга, не является чем-то особенным. Тем не менее, порт Гамбурга предоставил яхте Путина особое место: рядом с Emden, 89-метровым корветом К130 немецкого флота.

Гигантская белая яхта Путина пришвартовалась в порту Гамбурга в сентябре 2021 года. Перед этим она находилась в Черном море, когда Путин принимал на борту самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Темы: ПутинГерманиятранспорт
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