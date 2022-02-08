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Украинский суд арестовал еще 14 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым

Вторник, 8 февраля 2022, 13:27
Украинский суд арестовал еще 14 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым
Фото: avia.gazprom.ru

Херсонский городской суд арестовал 14 самолетов российского авиаперевозчика "Газпром-авиа", перевозивших пассажиров в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа".

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора Украины

Дословно: "В рамках уголовного производства установлено, что российская авиакомпания "Газпром авиа" 14 пассажирских самолетов незаконно использовала для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины с нарушением правил международных полетов".

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Детали: Указывается, что самолеты арестованы в рамках уголовных производств открытых по статьям нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, государственной измены, незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, нарушения правил международных полетов.

Также следствие установило, что не менее 37 российских авиакомпаний регулярно летают в АР Крым в нарушение украинского законодательства.

Всего по ходатайству прокуратуры автономии наложены аресты на 263 воздушных судна, которые совершали перелеты в оккупированный Крым.

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Предыстория:

  • Украинская прокуратура время от времени сообщает о новых арестах самолетов российских авиакомпаний за незаконные полеты в оккупированный Крым.

Украинская правда
Темы: УкраинаКрымавиа
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