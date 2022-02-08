Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов

Вторник, 8 февраля 2022, 14:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский ответил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко на угрозы перекрытия электроэнергии в случае войны и напомнил, что от отмены торговли между странами пострадает именно Беларусь.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с Эмманюелем Макроном

Прямая речь Зеленского: "Недавно товарищи… один человек из Беларуси также заявил, если будет эскалация со стороны России, то они прекратят поставки в Украину энергоресурсов.

Реклама:

Человек сказал эти слова, и как мы должны на это реагировать?

Я вам скажу, как я отреагировал. Я попросил предоставить мне статистику товарообмена между Украиной и Беларусью. У нас товарооборот на $6 миллиардов. И из них $1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, $4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину.

То есть если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто же от этого страдает? В данном случае пострадают просто люди. Если есть желание перейти в Каменный век, можно сделать так. Что-нибудь запретит Беларусь, что-то запретит Украина.

ВИДЕО ДНЯ

Но кто страдает? Тем более, вы видите, что в товарообороте в 6 миллиардов точно не Украина выигрывает".

Напомним: Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийЛукашенкоБеларусьторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Зеленский в субботу провел Ставку: говорили о защите энергетики и портов
Зеленский поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии
Зеленский ввел Умерова в состав ставки и СНБО
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: