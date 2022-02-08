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Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов

Вторник, 8 февраля 2022, 15:58
фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский ответил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко на угрозы перекрытия электроэнергии в случае войны и напомнил, что от отмены торговли между странами пострадает именно Беларусь.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с Эмманюелем Макроном

Прямая речь Зеленского: "Недавно товарищи… один человек из Беларуси также заявил, если будет эскалация со стороны России, то они прекратят поставки в Украину энергоресурсов.

Человек сказал эти слова, и как мы должны на это реагировать?

Я вам скажу, как я отреагировал. Я попросил предоставить мне статистику товарообмена между Украиной и Беларусью. У нас товарооборот на $6 миллиардов. И из них $1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, $4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину.

То есть если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто же от этого страдает? В данном случае пострадают просто люди. Если есть желание перейти в Каменный век, можно сделать так. Что-нибудь запретит Беларусь, что-то запретит Украина.

Но кто страдает? Тем более, вы видите, что в товарообороте в 6 миллиардов точно не Украина выигрывает".

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Напомним: Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийЛукашенкоБеларусьторговля


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