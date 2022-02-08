Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон считает одной из ключевых задач на ближайшее время широкомасштабный диалог по поводу общих гарантий безопасности, которые позволили бы обеспечить долгосрочную стабильность в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Киев на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наше стремление на ближайшие недели и месяцы – чтобы ситуация стабилизировалась и чтобы мы могли через механизм новых гарантий обеспечить длительную деэскалацию. В этом контексте необходим покой и взвешенность всех сторон в своих предложениях и действиях", – отметил Эммануэль Макрон.

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Он сказал, что видит общей задачей на ближайшее время продвигаться на двойном треке, относительно "Минска" и в более широком контексте.

"Первый - решительное, методическое претворение в жизнь Минских договоренностей в рамках Нормандского формата. Второй - широкомасштабный диалог, требовательный, инновационный, который позволит наработать новые общие гарантии и выстроить стабильность и безопасность на континенте, и сохранить безопасность в краткосрочной перспективе", - сказал президент Франция.

Он также похвалил воздержание, продемонстрированное Украиной в условиях военного давления РФ.

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Эммануэль Макрон на брифинге подчеркнул также, что Минские договоренности остаются единственным путем урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Минские соглашения остаются инструментом разрешения конфликта на Донбассе, но только если Россия начнет выполнять свои обязательства.