Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон считает одной из ключевых задач на ближайшее время широкомасштабный диалог по поводу общих гарантий безопасности, которые позволили бы обеспечить долгосрочную стабильность в Европе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Киев на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Наше стремление на ближайшие недели и месяцы – чтобы ситуация стабилизировалась и чтобы мы могли через механизм новых гарантий обеспечить длительную деэскалацию. В этом контексте необходим покой и взвешенность всех сторон в своих предложениях и действиях", – отметил Эммануэль Макрон.
Он сказал, что видит общей задачей на ближайшее время продвигаться на двойном треке, относительно "Минска" и в более широком контексте.
"Первый - решительное, методическое претворение в жизнь Минских договоренностей в рамках Нормандского формата. Второй - широкомасштабный диалог, требовательный, инновационный, который позволит наработать новые общие гарантии и выстроить стабильность и безопасность на континенте, и сохранить безопасность в краткосрочной перспективе", - сказал президент Франция.
Он также похвалил воздержание, продемонстрированное Украиной в условиях военного давления РФ.
Эммануэль Макрон на брифинге подчеркнул также, что Минские договоренности остаются единственным путем урегулирования конфликта на востоке Украины.
Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Минские соглашения остаются инструментом разрешения конфликта на Донбассе, но только если Россия начнет выполнять свои обязательства.