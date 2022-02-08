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Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности

Вторник, 8 февраля 2022, 16:54

Президент Франции Эммануэль Макрон считает одной из ключевых задач на ближайшее время широкомасштабный диалог по поводу общих гарантий безопасности, которые позволили бы обеспечить долгосрочную стабильность в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Киев на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наше стремление на ближайшие недели и месяцы – чтобы ситуация стабилизировалась и чтобы мы могли через механизм новых гарантий обеспечить длительную деэскалацию. В этом контексте необходим покой и взвешенность всех сторон в своих предложениях и действиях", – отметил Эммануэль Макрон.

Он сказал, что видит общей задачей на ближайшее время продвигаться на двойном треке, относительно "Минска" и в более широком контексте.

"Первый - решительное, методическое претворение в жизнь Минских договоренностей в рамках Нормандского формата. Второй - широкомасштабный диалог, требовательный, инновационный, который позволит наработать новые общие гарантии и выстроить стабильность и безопасность на континенте, и сохранить безопасность в краткосрочной перспективе", - сказал президент Франция.

Он также похвалил воздержание, продемонстрированное Украиной в условиях военного давления РФ.

Эммануэль Макрон на брифинге подчеркнул также, что Минские договоренности остаются единственным путем урегулирования конфликта на востоке Украины.

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Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Минские соглашения остаются инструментом разрешения конфликта на Донбассе, но только если Россия начнет выполнять свои обязательства.

Темы: Макрон


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