Ткаченко раскритиковал журналистов Reuters, назвавших донецких боевиков "сепаратистами"

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко подверг критике международных журналистов, которые берут интервью у боевиков на Донбассе и называют их "сепаратистами".

Источник: сообщение Ткаченко

Прямая речь Ткаченко: "В последнее время среди иностранных СМИ появляется все больше публикаций или интервью с так называемыми лидерами так называемой республики, признанной украинским государством как террористическая группировка. Интервью записано в оккупированном Донецке. Последний подобный случай случился с Reuters – поэтому решил отреагировать…

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…у меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам, которые под соусом стандартов давать информацию всех сторон – легитимизируют терроризм. Вместе с тем, давая преступникам площадку для озвучивания идей Кремля…

Думаю, время еще раз напомнить, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это он должен исключительно по украинским пунктам пропуска вдоль линии разграничения".

Детали: Ткаченко подчеркнул, что пересечение границы или линии разграничения иначе будет считаться нарушением закона и "будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил".

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