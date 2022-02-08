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Россия переводит 6 десантных кораблей из Средиземного в Черное море

Вторник, 8 февраля 2022, 17:36
Россия переводит 6 десантных кораблей из Средиземного в Черное море
десантный корабль "Королев". фото из Википедии

Отряд больших десантных кораблей Военно-морского флота России начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы, чтобы принять участие в военно-морских учениях в Черном море.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "В настоящее время БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток.

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Ранее отряд больших десантных кораблей осуществил заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря, где осуществил пополнение запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия".

Детали: В Минобороны РФ отмечают, что в январе-феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

Отмечается, что основной направленностью учений является "отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений".

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Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Украинская правда
Темы: Росcияфлот
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