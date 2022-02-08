Риск нового вторжения России в Украину растет – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск нового военного вторжения России в Украину повышается.

Об этом он сказал в эфире CNN, сообщает "Европейская правда".

"Нет определенности, но что мы видим, так это продолжающееся военное наращивание, все больше и больше сил, военные госпитали и логистику. Поэтому время на предупреждение уменьшается, а риск атаки растет. И мы также видим угрожающую риторику со стороны России, говорящей, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют военно-техническими последствиями. И у нас есть история использования Россией силы против Украины", - сказал Столтенберг.

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Он подчеркнул, что не может быть сомнения, что именно Россия, оккупировавшая Крым и контролирующая часть Донбасса, является агрессором.

"Украина – жертва агрессии и имеет право на самозащиту. И союзники оказывают помощь Украине", - добавил генсек.

В ответ на уточняющий вопрос о том, согласен ли НАТО с оценками президента Франции Эммануэля Макрона, что ему удалось убедить российского лидера Владимира Путина не идти на эскалацию, Столтенберг сказал, что "еще рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть за стол переговоров".

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"Мы готовы сесть за стол переговоров, мы готовы выслушать их опасения", – добавил он.

Напомним, НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны.