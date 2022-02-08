Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В парламенте Словакии депутат облил водой флаг Украины

Вторник, 8 февраля 2022, 20:36
Момент инцидента. Фото: словацкая агениця tasr

В парламенте Словакии депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки вылил на флаг Украины воду на заседании.

Об этом пишет InfoPost, сообщает "Европейская правда".

Словацкие депутаты во вторник собрались на внеочередное заседание, на котором планировалось утвердить оборонное соглашение с США.

Депутаты от пророссийских партий SMER и Народной партии Наша Словакия постоянно срывали заседание и не давали выступать представителям провластных партий и власти.

Депутаты от ультраправой партии "Народная партия Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии.

Представители партии Свобода и Солидарность (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины.

После этого депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов.

Спикер вынужден был объявить перерыв в заседании.

Согласно недавнему опросу, 44% словаков считают, что НАТО отвечает за рост напряженности в Украине, и только 34% считают, что виновата Россия.

Темы: Словакияпровокации


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоУП получила видео кортежа Ярославского после ДТП

В Украину прибыли 130 тонн военной помощи от США

Главу полиции Харьковщины уволили – подозревают в фальсификации по ДТП с кортежем Ярославского

"Родину-Мать" в Киеве хотят приватизировать — СМИ

Новости 10 февраля: кортеж Ярославского, наращивание войск Россией

Жертву ДТП с кортежем Ярославского переехали дважды – источники

Все новости...
Словакия
Зеленский обсудил с президентом Словакии увеличение мощностей для транспортировки газа
Украина и Словакия увеличивают мощности для импорта газа
Словацкий министр назвал "личным мнением" свое заявление по поводу крымских санкций против РФ
Последние новости
01:44
видеоУП получила видео кортежа Ярославского после ДТП
01:37
Байден посоветовал американцам покинуть Украину уже сейчас
01:08
"Нормандские советники" не приняли ни одного документа — переговоры длились более 8 часов
00:20
В Украину прибыли 130 тонн военной помощи от США
23:49
Глава ГБР анонсировал новые имена в "угольном деле"
23:01
Главу полиции Харьковщины уволили – подозревают в фальсификации по ДТП с кортежем Ярославского
22:44
Британия приняла закон об ужесточении санкций против России
22:27
США назвали экономической войной против Украины новые "учения" России
22:10
Новости экономики: смартфоны, пробки в Киеве, конец эпохи "евроблях"
21:52
Макрон не согласился на российский ПЦР-тест, поэтому сидел так далеко от Путина – СМИ
Все новости...