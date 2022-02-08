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В парламенте Словакии депутат облил водой флаг Украины

Вторник, 8 февраля 2022, 19:36
В парламенте Словакии депутат облил водой флаг Украины
Момент инцидента. Фото: словацкая агениця tasr

В парламенте Словакии депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки вылил на флаг Украины воду на заседании.

Об этом пишет InfoPost, сообщает "Европейская правда".

Словацкие депутаты во вторник собрались на внеочередное заседание, на котором планировалось утвердить оборонное соглашение с США.

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Депутаты от пророссийских партий SMER и Народной партии Наша Словакия постоянно срывали заседание и не давали выступать представителям провластных партий и власти.

Депутаты от ультраправой партии "Народная партия Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии.

Представители партии Свобода и Солидарность (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины.

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После этого депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов.

Спикер вынужден был объявить перерыв в заседании.

Согласно недавнему опросу, 44% словаков считают, что НАТО отвечает за рост напряженности в Украине, и только 34% считают, что виновата Россия.

Темы: Словакияпровокации
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