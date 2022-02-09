Эпидемия: в Украине 38 257 случаев Covid, в Киеве больше всего новых больных и смертей

За сутки 8 февраля в Украине подтвердили 38 257 случаев инфицирования коронавирусом и 240 смертей от болезни Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Госпитализировали в этот вторник 4 385 больных, выздоровели 17 063 человека.

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Среди 38,3 тысячи новых больных – 3 308 детей и 1 076 медработников.

Если накануне антилидером по распространению эпидемии была Одесщина, то теперь это столица.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зафиксировали в Киеве (3684) и Одесской области (3587), а также в Харьковской (2293), Львовской (2161), Днепропетровской (2111) и Хмельницкой (2093) областях.

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Летальных случаев тоже впервые за долгое время больше всего в Киеве – 22. Также много смертей от осложнений Covid во Львовской (21), Днепропетровской (19), Запорожской (18), Сумской (15) и Харьковской (14) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили лабораторно 4 380 047 раз, зафиксировали 3 713 348 выздоровлений. Однако умерли от болезни 101 887 жителей страны.

Привиты против коронавируса 15 499 220 человек: первой дозой вакцины – 15 499 218 человек, двумя дозами – 14 840 450 человек, тремя дозами – 493 303 человека.