Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канцлер Германии подтвердил сенаторам США возможность остановки "Северного потока-2"

Среда, 9 февраля 2022, 08:45
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США, что противоречивый газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Макконнелл сказал, что ему и группе его коллег дали заверения во время ужина с Шольцом, совершившим свою первую поездку в Вашингтон после того, как он сменил на посту Ангелу Меркель.

"Хорошая новость состоит в том, что он подтвердил, что президент Байден сказал вчера: если вторжение произойдет, "Северный поток-2" не заработает" - заявил он.

В понедельник Шольц был гораздо более осторожным в высказываниях по поводу того, как далеко он готов зайти, чтобы наказать Россию, если нападение на Украину будет совершено.

На совместной пресс-конференции с Байденом канцлер сказал, что они "совершенно едины" в отношении санкций против России, добавив, что "мы сделаем те же шаги, и они будут очень и очень тяжелыми для России".

Но когда его просили прямо прокомментировать "Северный поток-2", он неоднократно уходил от упоминания его названия и отказывался прямо подтвердить, что поддержит ликвидацию инфраструктуры.

С другой стороны, Байден однозначно пообещал закрыть газопровод, если Москва начнет вторжение в Украину.

Темы: Северный поток-2санкцииГерманияСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
Северный поток-2
Кулеба заявил о положительных для Украины сигналах по "Северному потоку-2"
Встречу Зеленского и Бербок отменили из-за ее отказа выступить против "Северного потока-2" – CNN
В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" не будет существовать" – Байден
Последние новости
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
15:46
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
15:26
Столтенберг о намерении РФ признать ОРДЛО: нарушение международного права и "Минска"
15:24
Экспорт и импорт Украины увеличился на треть
15:13
Более половины украинцев готовы сопротивляться вооруженному наступлению России – опрос
15:05
Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым
15:02
В среду все телеканалы Украины покажут телемарафон на тему единения – Ткаченко
14:57
Монастырский: Ситуация стабильная, критическая инфраструктура под охраной
Все новости...