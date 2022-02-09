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Канцлер Германии подтвердил сенаторам США возможность остановки "Северного потока-2"

Среда, 9 февраля 2022, 07:45
Канцлер Германии подтвердил сенаторам США возможность остановки Северного потока-2
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США, что противоречивый газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Макконнелл сказал, что ему и группе его коллег дали заверения во время ужина с Шольцом, совершившим свою первую поездку в Вашингтон после того, как он сменил на посту Ангелу Меркель.

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"Хорошая новость состоит в том, что он подтвердил, что президент Байден сказал вчера: если вторжение произойдет, "Северный поток-2" не заработает" - заявил он.

В понедельник Шольц был гораздо более осторожным в высказываниях по поводу того, как далеко он готов зайти, чтобы наказать Россию, если нападение на Украину будет совершено.

На совместной пресс-конференции с Байденом канцлер сказал, что они "совершенно едины" в отношении санкций против России, добавив, что "мы сделаем те же шаги, и они будут очень и очень тяжелыми для России".

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Но когда его просили прямо прокомментировать "Северный поток-2", он неоднократно уходил от упоминания его названия и отказывался прямо подтвердить, что поддержит ликвидацию инфраструктуры.

С другой стороны, Байден однозначно пообещал закрыть газопровод, если Москва начнет вторжение в Украину.

Темы: Северный поток-2санкцииГерманияСША
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