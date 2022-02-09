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В оккупированном Крыму снова обыски и задержания крымских татар

Среда, 9 февраля 2022, 09:29
Фото "Крымской солидарности"

В нескольких районах оккупированного Россией Крыма 9 февраля с 4 утра прошли обыски в домах крымских татар, сотрудники ФСБ РФ задержали етверых мужчин.

Источник: правозащитница Луфтие Зудыева, общественное объединение "Крымская солидарность"

Прямая речь Зудыевой: "С раннего утра одновременно в нескольких районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар. Обыски начались в районе 4 часов утра, но сообщить о них родственники смогли позже.

Всех задержанных сейчас доставляют на бульвар Франко 13, в УФСБ по Республике Крым и Севастополю".

Детали: Османова Ансара Исмаиловича из села Танковое Бахчисарайского района, Абдулвапова Аметхана Неджиповича из Симферополя, Сейтосманова Эрнеста Казимовича из села Тыловое под Севастополем после обысков увезли в "крымское" управление ФСБ.

Также был обыск у Мустафаева Марлена Рамисовича в с. Белая Скала неподалеку от Белогорска.

Уже в 7 утра задержанных увезли.

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил об отключении мобильной связи на момент проведения следственных действий у нескольких адвокатов Крыма. Телефон был не доступен для звонков у координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и корреспондента "Крымской солидарности" Зидана Аджикелямова.

Украинская правда
Темы: Крымкрымские татарыоккупацияправа человека


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