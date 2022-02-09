СНБО соберется в Харькове

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу 11 февраля в Харькове.

Источник: Аппарат СНБО в комментарии УП

Дословно: "11 февраля 2022 года в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в городе Харьков".

Детали: Как пояснили УП, заседание проведут в области, которая я пригранична с Россией, и будут обсуждать вопрос формирования сил территориальной обороны.

Что предшествовало: "Экономическая правда" писала, что на ближайшем заседании СНБО могут уволить руководство Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.