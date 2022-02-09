СНБО соберется в Харькове
Среда, 9 февраля 2022, 13:32
Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу 11 февраля в Харькове.
Источник: Аппарат СНБО в комментарии УП
Дословно: "11 февраля 2022 года в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в городе Харьков".
Детали: Как пояснили УП, заседание проведут в области, которая я пригранична с Россией, и будут обсуждать вопрос формирования сил территориальной обороны.
Что предшествовало: "Экономическая правда" писала, что на ближайшем заседании СНБО могут уволить руководство Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить
Украинская правда