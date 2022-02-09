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Расстрел нацгвардейцев в Днепре: директор ГБР назвал основную версию следствия

Среда, 9 февраля 2022, 13:37
фото ГБР

Следователи Государственного бюро расследований рассматривают три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре, где нацгвардеец Атемий Рябчук расстрелял своих коллег.

Источник: директор Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности

Прямая речь: "По состоянию на сегодняшний день прорабатывается несколько версий. Первая, основная, это совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений, вторая – совершение преступления в связи с тем, что подозреваемый страдает психическим заболеванием и пребывал в состоянии аффекта.

Третья – совершение подозреваемым преступления по поручению других лиц с целью дискредитации правоохранительных органов, дестабилизации правопорядка в стране и т.д.

Детали: Сухачев сообщил, что следователи бюро провели 15 осмотров места происшествия, были признаны и допрошены как пострадавшие 5 военнослужащих, которые до сих пор находятся в больнице. В качестве представителей пострадавших признаны и допрошены родственники трех погибших, проживавших в городе Днепр.

По делу назначены 24 экспертизы, допрошены 29 свидетелей.

Обновлено: Пресс-служба ГБР добавляет, что с целью проверки третьей версии были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Рябчуком Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.

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Валентина Романенко, УП
Темы: НацгвардияГБРДнепр


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