Расстрел нацгвардейцев в Днепре: директор ГБР назвал основную версию следствия

Следователи Государственного бюро расследований рассматривают три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре, где нацгвардеец Атемий Рябчук расстрелял своих коллег.

Источник: директор Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности

Прямая речь: "По состоянию на сегодняшний день прорабатывается несколько версий. Первая, основная, это совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений, вторая – совершение преступления в связи с тем, что подозреваемый страдает психическим заболеванием и пребывал в состоянии аффекта.

Третья – совершение подозреваемым преступления по поручению других лиц с целью дискредитации правоохранительных органов, дестабилизации правопорядка в стране и т.д.

Детали: Сухачев сообщил, что следователи бюро провели 15 осмотров места происшествия, были признаны и допрошены как пострадавшие 5 военнослужащих, которые до сих пор находятся в больнице. В качестве представителей пострадавших признаны и допрошены родственники трех погибших, проживавших в городе Днепр.

По делу назначены 24 экспертизы, допрошены 29 свидетелей.

Обновлено: Пресс-служба ГБР добавляет, что с целью проверки третьей версии были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Рябчуком Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.