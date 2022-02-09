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Кремль не считает РФ авторитарным государством: "У нас своя политическая система"

Мазуренко Алена Среда, 9 февраля 2022, 16:14
ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен со словами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал РФ и Китай авторитарными государствами.

Источник: российское издание "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах.

Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике".

Детали: По его словам, Россия и КНР "крупные суверенные страны со своей политической системой и своей системой устройства государства".

Песков также заявил, что РФ с уважением относится к "устройству других государств и не вмешиваемся во внутренние дела", поэтому в РФ рассчитывают на такое же уважение к ним.

Таким образом Песков прокомментировал предупреждение Борреля о возможном создании "сильного альянса двух авторитарных режимов" после того, как Китай поддержал РФ.

Украинская правда
Темы: РосcияКитайЕвропа


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