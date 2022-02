В Борисполе приземлился 9-й самолет с помощью США, на борту – 80 тонн боеприпасов

В Украину днем 9 февраля прибыл девятый самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Девятая "птичка" от США и уже второй за сегодня самолет в Борисполе с военной помощью от наших партнеров! В Киев прибыли более 80 тонн боеприпасов от США", - написал он в своем Twitter.

Напомним, после полудня 9 февраля прибыл самолет с военной помощью от Британии, которым передали снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Восьмой самолет из США, прибывший 6 февраля, доставил 86 тонн боеприпасов, примерно столько же – предыдущий 3 февраля.

The 9th bird from 🇺🇸&the 2nd airfreighter of military assistance for @ArmedForcesUkr from our partners which Boryspil was received today!Well,more than 80 tones of ammo from 🇺🇸 arrived to Kyiv!🇺🇦🤝🇺🇸 Earlier we got some “gifts” from 🇬🇧 look at txt below👇 @SecDef @DeptofDefense pic.twitter.com/Ggv16h1JuM