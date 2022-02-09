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В Борисполе приземлился 9-й самолет с помощью США, на борту – 80 тонн боеприпасов

Среда, 9 февраля 2022, 17:01
фото: Twitter Резникова

В Украину днем 9 февраля прибыл девятый самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Девятая "птичка" от США и уже второй за сегодня самолет в Борисполе с военной помощью от наших партнеров! В Киев прибыли более 80 тонн боеприпасов от США", - написал он в своем Twitter.

Напомним, после полудня 9 февраля прибыл самолет с военной помощью от Британии, которым передали снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Восьмой самолет из США, прибывший 6 февраля, доставил 86 тонн боеприпасов, примерно столько же – предыдущий 3 февраля.

Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 миллионов прибыла в киевский аэропорт "Борисполь" утром 22 января.

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Темы: СШАУкраинаоружиеВооруженные силы


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