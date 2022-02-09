Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Войска США в Польше готовятся к возможной эвакуации американцев из Украины - Reuters

Среда, 9 февраля 2022, 17:23
Войска США в Польше готовятся к возможной эвакуации американцев из Украины - Reuters
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Американские войска в Польше готовятся помогать гражданам США покидать Украину при наступлении российских войск.

Источник: Reuters со ссылкой на чиновников США

Детали: На условиях анонимности чиновники заявили, что войска не войдут в Украину для эвакуации американских граждан, а при необходимости будут созданы временные объекты в Польше.

Реклама:

В то же время представитель Белого дома заявил, что США до этого не планируют массовую эвакуацию американских граждан из Украины.

Предыстория: Ранее первая группа американских военных, отправленных США для усиления восточного фланга НАТО на фоне наращивания российских войск у границ Украины, прибыла в Польшу.

Темы: ПольшаСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Польша
Польша заявила, что готова "полностью отрезать" Беларусь от Европы в случае необходимости
Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске
Глава парламента Словакии поддержал запрет зерна из Украины
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: