Войска США в Польше готовятся к возможной эвакуации американцев из Украины - Reuters

Американские войска в Польше готовятся помогать гражданам США покидать Украину при наступлении российских войск.

Источник: Reuters со ссылкой на чиновников США

Детали: На условиях анонимности чиновники заявили, что войска не войдут в Украину для эвакуации американских граждан, а при необходимости будут созданы временные объекты в Польше.

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В то же время представитель Белого дома заявил, что США до этого не планируют массовую эвакуацию американских граждан из Украины.

Предыстория: Ранее первая группа американских военных, отправленных США для усиления восточного фланга НАТО на фоне наращивания российских войск у границ Украины, прибыла в Польшу.